Após novo caso de raiva em morcego, Sesau reforça importância da vacinação de cães e gatos

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforçou a importância da vacinação antirrábica de cães e gatos como principal forma de prevenção contra a raiva em Campo Grande. A medida é considerada essencial para proteger também a população, já que ajuda a interromper a cadeia de transmissão do vírus.

O alerta ganha reforço após a confirmação de mais um caso de raiva em morcego em 2026, registrado no bairro Pioneiros. O animal foi encontrado em área urbana e recolhido pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que realizaram os procedimentos e encaminharam o material para análise laboratorial.

Somente neste ano, centenas de morcegos já foram recolhidos no município em situações consideradas atípicas, como animais encontrados caídos ou dentro de residências, o que exige atenção e investigação das equipes de saúde.

A Sesau reforça, no entanto, que não há motivo para pânico, já que morcegos em condições normais não representam risco. O alerta é voltado apenas para casos de comportamento incomum.

A vacinação antirrábica está disponível gratuitamente durante todo o ano no CCZ, com atendimento diário, inclusive aos fins de semana e feriados. A orientação é que os tutores mantenham a imunização dos pets em dia.

A população também deve evitar contato com morcegos, vivos ou mortos. Em caso de encontro com o animal, a recomendação é isolar o local e acionar o CCZ. Se houver contato ou mordida de qualquer mamífero, o atendimento médico deve ser procurado imediatamente.

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