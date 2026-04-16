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Shopping Bosque dos Ipês troca comando e busca ampliar movimento

Novo superintendente assume e expectativa é reforçar o espaço como um dos principais pontos de lazer, compras e gastronomia da Capital

16 abril 2026 - 16h54Redação

O Shopping Bosque dos Ipês iniciou abril com mudança na gestão e aposta em uma nova fase de crescimento. O executivo Reynaldo Abreu assumiu a superintendência do empreendimento, com a missão de ampliar o movimento e fortalecer a operação do centro comercial.

Com experiência na administração de shoppings, Reynaldo já atuou em grupos como Iguatemi, Shopping Flamboyant e Argoplan. Formado em Ciências Contábeis, também possui MBA em Controladoria e Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A mudança ocorre em um momento estratégico para o shopping, que busca atrair mais público com a realização de eventos, além de investir na diversificação de lojas e serviços. A expectativa é reforçar o espaço como um dos principais pontos de lazer, compras e gastronomia da capital sul-mato-grossense.

A nova gestão também deve intensificar o relacionamento com lojistas e parceiros, em um cenário de retomada e disputa por consumidores no setor de varejo.

 

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