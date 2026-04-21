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Gabrielzinho vence Laureus e é eleito melhor atleta com deficiência do mundo

Premiação internacional consagra desempenho do brasileiro na natação paralímpica

21 abril 2026 - 11h50Vinicius Costa
Gabrielzinho superou ao menos cinco estrangeiros no prêmioGabrielzinho superou ao menos cinco estrangeiros no prêmio   (Divulgação/CPB)

O nadador paralímpico brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou o principal reconhecimento do esporte mundial ao vencer o Prêmio Laureus 2026 na categoria de Melhor Atleta com Deficiência, consolidando seu nome entre os maiores do planeta.

A premiação, conhecida como o “Oscar do Esporte”, foi entregue nesta segunda-feira (20), em Madri, e destacou o desempenho do mineiro ao longo da temporada, marcada por títulos e recordes na natação paralímpica.

Gabrielzinho superou outros cinco finalistas de diferentes modalidades e países, em uma eleição feita pela Laureus World Sports Academy, grupo formado por grandes nomes do esporte mundial.

O prêmio reforça a posição de destaque do Brasil no cenário paralímpico internacional, com atletas frequentemente entre os melhores do mundo. O próprio Gabriel já vinha acumulando conquistas expressivas, o que o colocou entre os favoritos ao troféu.

Criado em 2000, o Laureus reconhece anualmente os principais nomes do esporte global em diferentes categorias, com votação baseada em indicações de especialistas e decisão final de uma academia composta por ídolos históricos.

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