Gabrielzinho vence Laureus e é eleito melhor atleta com deficiência do mundo

O nadador paralímpico brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou o principal reconhecimento do esporte mundial ao vencer o Prêmio Laureus 2026 na categoria de Melhor Atleta com Deficiência, consolidando seu nome entre os maiores do planeta.

A premiação, conhecida como o “Oscar do Esporte”, foi entregue nesta segunda-feira (20), em Madri, e destacou o desempenho do mineiro ao longo da temporada, marcada por títulos e recordes na natação paralímpica.

Gabrielzinho superou outros cinco finalistas de diferentes modalidades e países, em uma eleição feita pela Laureus World Sports Academy, grupo formado por grandes nomes do esporte mundial.

O prêmio reforça a posição de destaque do Brasil no cenário paralímpico internacional, com atletas frequentemente entre os melhores do mundo. O próprio Gabriel já vinha acumulando conquistas expressivas, o que o colocou entre os favoritos ao troféu.

Criado em 2000, o Laureus reconhece anualmente os principais nomes do esporte global em diferentes categorias, com votação baseada em indicações de especialistas e decisão final de uma academia composta por ídolos históricos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também