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Fifa anuncia árbitros brasileiros para a Copa do Mundo

Claus, Wilton e Abatti vão representar o país no torneio

10 abril 2026 - 11h23Sarah Chaves, com Portal Terra
Foto: Reuters/Thiago BernardesFoto: Reuters/Thiago Bernardes  

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (9) os árbitros que vão atuar na próxima Copa do Mundo, e o Brasil terá três representantes no apito: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel. O torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além deles, outros seis brasileiros aparecem na lista como assistentes, o que coloca o país entre os que mais terão representantes na arbitragem do Mundial.

Raphael Claus, de São Paulo, é um dos nomes mais experientes do grupo. Árbitro Fifa desde 2015, ele já apitou finais importantes no futebol brasileiro e tem presença constante em jogos decisivos. É conhecido pelo estilo mais firme em campo e por conduzir partidas de grande pressão.

Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, chega para sua terceira Copa do Mundo. Ele já participou em 2018, como árbitro de vídeo, e ganhou destaque em 2022 apitando jogos importantes. Com longa trajetória, é considerado um dos árbitros mais consolidados do país no cenário internacional.

Já Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, é o mais novo entre os três. Ele vem ganhando espaço nos últimos anos e se destacou em competições nacionais e sul-americanas, o que garantiu sua presença na lista da Fifa para o Mundial.

A escolha dos árbitros leva em conta desempenho, preparo físico e regularidade ao longo das temporadas. Com isso, o Brasil mantém presença forte na arbitragem de uma das principais competições do futebol mundial.

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