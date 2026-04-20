Circuito Sesc anuncia inscrições para a etapa Horto Florestal

Como parte da das comemorações dos 80 anos do Sesc dentro da programação da Semana S, o Circuito Sesc de Corrida, etapa Horto Florestal, será realizado no dia 17 de maio, em Campo Grande. As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (21).

Comerciários com a credencial do Sesc válida terão desconto de 10% na inscrição no site https://www.kmaisclube.com.br/.



Com o objetivo de incentivar a participação de corredores de todos os níveis, o evento contará com percursos acessíveis: caminhada de 3km e corrida de 5km.



Além da inscrição, os participantes devem levar no dia da entrega dos kits 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil.

A largada será às 7h, em frente ao Senac Hub Academy.



Premiação



Além disso, haverá troféus para as categorias por faixa etária, abrangendo idades que vão até 70 anos e acima dessa faixa.



O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.







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