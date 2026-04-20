Idoso é ejetado de carro e morre após capotamento entre Dourados e Deodápolis

Wilson Maciel de Oliveira, de 69 anos, morreu em decorrência de um capotamento na noite deste domingo, dia 19, na MS-276, entre Dourados e Deodápolis. Ele chegou a ser ejetado do veículo durante o acidente.

O idoso conduzia o veículo pela rodovia, mas por motivos a serem apurados pelas autoridades, perdeu o controle da direção do carro, um Ford Fiesta, capotando na sequência.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima foi arremessada para fora do veículo, enquanto o carro seguiu desgovernado e parou em meio a um matagal às margens da rodovia.

O socorro chegou a ser acionado, mas Wilson já estava sem os sinais vitais. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado para esclarecer o que causou o acidente.

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