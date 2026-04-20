Motorista morre preso na cabine após caminhão tombar em Nova Andradina

Motorista de um caminhão, identificado como Paulo Sérgio, morreu durante a manhã desta segunda-feira, dia 20, após o veículo tombar na região do Assentamento Casa Verde, área rural de Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

O caminhoneiro ficou preso na cabine e não resistiu aos ferimentos. O filho dele, um adolescente, também estava na cabine, mas conseguiu sair ileso do acidente.

Segundo informações do site Nova News, Paulo estava conduzindo o veículo, um caminhão carregado de leite, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e tombou na estrada rural.

Com o tombamento do caminhão, o motorista ficou preso no cabine. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, Paulo Sérgio já estava sem os sinais vitais.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

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