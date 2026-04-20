Caminhada contra o feminicídio leva mobilização às ruas nesta terça-feira na Capital

A luta contra a violência doméstica e o feminicídio ganha as ruas de Campo Grande nesta terça-feira (21), com a realização da Caminhada Contra o Feminicídio. A mobilização está marcada para as 9h, na Praça Ari Coelho, reunindo participantes em um ato de conscientização e apoio às mulheres.

A iniciativa busca chamar atenção para o enfrentamento da violência de gênero e incentivar a denúncia de casos. A proposta também estimula que cada participante leve outra mulher, como forma de ampliar a rede de apoio e fortalecer a mobilização coletiva.

O ato conta com apoio do deputado estadual Coronel David (PL), que destaca a importância do engajamento social no combate à violência. Segundo ele, a ação reforça a necessidade de romper o silêncio que ainda envolve muitos casos.

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o parlamentar tem apresentado propostas voltadas à proteção das mulheres, como a PEC que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por violência doméstica para cargos públicos, além da criação do Cadastro Estadual de Criminosos Sexuais, com acesso público a condenações desse tipo.

“O enfrentamento ao feminicídio depende de ações conjuntas do poder público, da sociedade e, principalmente, da coragem de romper o silêncio. Denuncie!”, enfatiza o deputado.

A caminhada integra ações de conscientização e reforça o incentivo à denúncia de casos de violência, ampliando o debate sobre o enfrentamento ao feminicídio no Estado.

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