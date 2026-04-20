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Humap-UFMS tem projeto entre os melhores do país em ouvidoria pública

O trabalho será lançado em seminário internacional com participação da Controladoria-Geral da União

20 abril 2026 - 08h51Sarah Chaves
Ouvidora Karulina Borges da Silva Tonioli Ouvidora Karulina Borges da Silva Tonioli  

A Ouvidoria do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), em Campo Grande, conquistou reconhecimento nacional após ter um projeto selecionado para publicação em edição especial dos Cadernos Técnicos da Controladoria-Geral da União (CGU).

O anúncio integra os resultados da 3ª edição do curso de pós-graduação em Ouvidoria Pública, realizado em 2024, e a apresentação oficial ocorrerá entre os dias 23 e 25 de junho de 2026, durante o Seminário Internacional de Ouvidoria, em Brasília (DF).

O trabalho foi desenvolvido pela ouvidora Karulina Borges da Silva Tonioli como parte da especialização promovida pela CGU em parceria com a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI). O curso, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), teve carga horária de 360 horas, com 25 disciplinas ao longo de 18 meses, e buscou capacitar profissionais para fortalecer a atuação das ouvidorias públicas no país.

Ao todo, 30 projetos de intervenção foram elaborados pelos participantes, mas apenas 13 foram selecionados para compor a publicação, que terá como tema “Caminhos para o Futuro das Ouvidorias Públicas: Humanização, Tecnologia, Integridade e Participação Social”.

O projeto do Humap-UFMS se destaca por propor melhorias na transparência dos processos e no relacionamento com a comunidade atendida pelo hospital. “Meu projeto foi pensado para promover melhorias na atuação da Ouvidoria do Humap-UFMS, ampliando a transparência dos processos e fortalecendo a conscientização da comunidade sobre o papel da Ouvidoria. Ter esse trabalho selecionado pela CGU é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso com a qualificação contínua, com o atendimento humanizado e com as boas práticas na administração pública”, afirmou a ouvidora.

Além do reconhecimento, o hospital também trabalha na elaboração do Manual da Ouvidoria do Humap-UFMS, que será apresentado no mesmo seminário.

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