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Passageiro se recusa a pagar corrida e leva soco de amiga da motorista na Capital

Situação aconteceu após ele começar a bater na estrutura do veículo

20 abril 2026 - 09h55Vinicius Costa
Passageiro se recusou a pagar a corrida | Imagem ilustrativaPassageiro se recusou a pagar a corrida | Imagem ilustrativa   (Adobe Stock)

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi agredido após se recusar a pagar uma corrida de aplicativo para uma motorista, de 33 anos, na região da Mata do Jacinto, durante a madrugada desta segunda-feira, dia 20, em Campo Grande.

Ele chegou a ser agredido por uma amiga da motorista que compareceu ao local para ajudar a profissional, uma vez que o suspeito estava desferindo golpes contra o veículo da condutora.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a motorista de aplicativo contou para a Polícia Militar que aceitou a corrida e ao término do trajeto, o passageiro se recusou a efetuar o pagamento, iniciando uma discussão acalorada.

O passageiro, segundo a motorista, passou a bater na estrutura do veículo e por isso, decidiu acionar uma amiga para ajudar a controlar a situação. Quando a testemunha chegou ao local, tentou conter a agressividade do passageiro e desferiu um soco no rosto do indivíduo.

Ele fugiu do local, mas acabou sendo localizado pela motorista de aplicativo minutos depois. Com a Polícia Militar, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia.

No entanto, já na unidade policial, o homem passou a xingar os militares e se recusou a se identificar. "Seus policiais arrombados, filhos da puta, eu vou foder com vocês, não vou dizer meu nome porra nenhuma, se virem, vou falar para o delegado que vocês me agrediram para acabar com a carreira de vocês, vou pegar vocês lá fora, vocês não me conhecem".

O caso foi registrado como outras fraudes, resistência, desacato, recusa de dados sobre própria identidade e lesão corporal dolosa.

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