Menu
Menu Busca segunda, 20 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Polícia

Domador de animais morre após bater motocicleta em árvore em Jardim

Jovem teria perdido o controle enquanto trafegava pela rua Rondonópolis

20 abril 2026 - 07h10Vinicius Costa
Marcos faleceu após o acidente de motoMarcos faleceu após o acidente de moto   (Jardim MS News)

O jovem Marcos Vinícius Medina Machado, de apenas 23 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de moto na tarde deste domingo, dia 19, na rua Rondonópolis, em Jardim - a 237 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo a motocicleta na via pública e por motivos a serem apurados pelas autoridades, perdeu o controle, bateu no meio-fio e colidiu violentamente contra uma árvore.

Segundo o site Jardim MS News, o impacto foi tão forte que a motocicleta parou a alguns metros do local de contato com a árvore. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito de Marquinhos, como a vítima era conhecida.

A Polícia Militar esteve no local auxiliando no isolamento para o trabalho da Polícia Científica. A Polícia Civil também esteve presente no local e dará início as investigações para saber o que causou a morte do jovem.

Ainda conforme o site local, Marcos Vinícius atuava como domador de animais em fazendas e tinha familiares em um assentamento da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Passageiro se recusou a pagar a corrida | Imagem ilustrativa
Polícia
Passageiro se recusa a pagar corrida e leva soco de amiga da motorista na Capital
Polícia e Perícia estiveram no local do crime
Polícia
Ao sair para conferir batida em portão, idoso é ferido a tiros em Campo Grande
Polícia Militar atuou na ocorrência de homicídio
Polícia
Cadeirante é assassinado com facadas no pescoço e abdômen em Rio Verde
Colisão frontal mata motociclista na BR-163 em MS
Polícia
Colisão frontal mata motociclista na BR-163 em MS
Foto: Divulgação/PCMS
Polícia
Homem tenta escapar, mas é preso horas após incendiar casa da companheira na Capital
Após sofrer tentativa de homicídio, jovem é preso no hospital em Aparecida do Taboado
Polícia
Após sofrer tentativa de homicídio, jovem é preso no hospital em Aparecida do Taboado
Procurado por incêndio e lesão corporal é preso em Camapuã
Polícia
Procurado por incêndio e lesão corporal é preso em Camapuã
Imagem ilustrativa
Polícia
Rapaz é encontrado ferido após ser baleado no rosto e no peito em Ribas do Rio Pardo
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Motorista bate em caminhão parado e é preso por embriaguez em Batayporã

Mais Lidas

Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Corpo foi encontrado na noite desta sexta
Polícia
Homem é encontrado morto em via pública no Monte Castelo
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
AGORA: Idoso é assassinado a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande
Jovem de 24 anos desapareceu em São José na quarta-feira, 15 de abril.
Polícia
Campo-grandense desaparece após sair do trabalho e entrar em carro de aplicativo em SC