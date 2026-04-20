Domador de animais morre após bater motocicleta em árvore em Jardim

O jovem Marcos Vinícius Medina Machado, de apenas 23 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de moto na tarde deste domingo, dia 19, na rua Rondonópolis, em Jardim - a 237 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo a motocicleta na via pública e por motivos a serem apurados pelas autoridades, perdeu o controle, bateu no meio-fio e colidiu violentamente contra uma árvore.

Segundo o site Jardim MS News, o impacto foi tão forte que a motocicleta parou a alguns metros do local de contato com a árvore. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito de Marquinhos, como a vítima era conhecida.

A Polícia Militar esteve no local auxiliando no isolamento para o trabalho da Polícia Científica. A Polícia Civil também esteve presente no local e dará início as investigações para saber o que causou a morte do jovem.

Ainda conforme o site local, Marcos Vinícius atuava como domador de animais em fazendas e tinha familiares em um assentamento da cidade.

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