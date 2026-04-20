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Feriado reduz agenda e Justiça Itinerante atende quatro bairros nesta semana

O atendimento será retomado na quarta (22)

20 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Quatro bairros recebem atendimento da Justiça Itinerante nesta semana no período da manhã, das 7h às 11h30. Os serviços são realizados por ordem de chegada, com prioridade para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, e com distribuição de senhas limitadas.

Nesta semana, o atendimento será reduzido por conta do ponto facultativo desta segunda-feira (20) e do feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21). Com isso, os atendimentos serão retomados normalmente na quarta-feira (22).

Para mais informações, os interessados podem ligar para (67) 3314-5503 e 3314-5537 ou comparecer à sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, autarquias e empresas públicas, além de processos relacionados a falências, direitos previdenciários, sucessões e questões de estado, como curatela e tutela, entre outros. Confira:

Quarta-feira (23/4)
Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira
Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Quinta-feira (24/4)
Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente
 

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