Véspera de feriado contará com intenso calor de 34°C em Mato Grosso do Sul

A onda de calor que se instalou em Mato Grosso do Sul deverá permanecer por mais uma semana, embora a meteorologia ainda fale em potenciais tempestades para algumas regiões nesta segunda-feira, dia 20, véspera de feriado.

A atual condição meteorológica é favorecida pela atuação de um centro de baixa pressão atmosférica que terá origem no nordeste da Argentina.

Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, contribui para a formação de instabilidades, condicionando a possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, conforme explica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

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