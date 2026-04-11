Tempo instável marca o sábado em MS, com risco de chuva forte e tempestades

O sábado (11) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e aumento de nebulosidade ao longo do dia. Há possibilidade de chuva em várias regiões do Estado, com risco de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As condições são provocadas pelo intenso transporte de calor e umidade, além da atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e deslocamento de cavados, que favorecem a formação de instabilidades.

Os acumulados podem ultrapassar 30 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sudeste e leste do Estado. Os ventos predominam do quadrante leste, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo superar esse valor em rajadas isoladas.

Na Capital, a previsão indica mínima entre 20°C e 22°C e máxima entre 28°C e 30°C, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Já em Corumbá, o sábado será de calor e instabilidade, com mínima entre 24°C e 25°C e máxima entre 33°C e 34°C, além de chance de pancadas de chuva e trovoadas.

No sul do Estado, Dourados terá mínima entre 19°C e 20°C e máxima entre 29°C e 30°C, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva. Em Ponta Porã, as temperaturas ficam entre 19°C e 20°C nas mínimas e 26°C a 27°C nas máximas, com tempo instável e chance de chuva.

Confira o mapa abaixo:

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