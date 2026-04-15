Previsão indica chuva, raios e rajadas de vento em MS nesta quarta (15)

Mato Grosso do Sul terá quarta-feira (15) instável, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Em Campo Grande, o dia começa com sol entre nuvens, mas a previsão indica aumento de nebulosidade ao longo das horas, com chance de chuva e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas na Capital variam entre 20°C e 30°C.

Essa condição ocorre por causa da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade, o que favorece a formação de instabilidades em várias regiões do estado.

Há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem passar dos 30 mm em 24 horas, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste. Já no nordeste do estado, o tempo tende a ficar mais firme, com calor mais intenso e máximas que podem chegar aos 34°C.

Nas demais regiões, as temperaturas variam entre 20°C e 34°C, dependendo da localidade, mantendo o padrão de calor e umidade que favorece pancadas de chuva ao longo do dia.





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