MS terá domingo de sol entre nuvens e temperaturas elevadas

Mato Grosso do Sul deve ter tempo firme, com sol entre nuvens neste domingo (19), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A atuação de um sistema de alta pressão mantém o clima quente e seco na maior parte do Estado.

A umidade relativa do ar pode ficar baixa, variando entre 25% e 45%, o que pede atenção com hidratação. Mesmo com o predomínio de tempo estável, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, causadas pelo calor. Em pontos bem específicos, há pequena chance de tempestades.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais fortes em alguns momentos.

Nas regiões sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 19°C e 22°C, com máximas de até 32°C. No Pantanal e sudoeste, o calor é mais intenso, com temperaturas que podem chegar aos 36°C.

Já nas regiões do bolsão, norte e leste, as mínimas variam entre 20°C e 23°C, com máximas também de até 36°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 20°C e 22°C e máxima de até 33°C.

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