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Rapaz é encontrado ferido após ser baleado no rosto e no peito em Ribas do Rio Pardo

A vítima foi socorrida em estado grave no bairro Santo André

19 abril 2026 - 14h54Da redação
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um rapaz de 29 anos foi encontrado com ferimentos graves dentro de uma kitnet na madrugada deste domingo (19), no bairro Santo André, em Ribas do Rio Pardo. Ele havia sido baleado momentos antes, em frente a um bar da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais localizaram a vítima, identificada como José dos Santos Cruz, caída sobre uma cama, com ferimentos no maxilar e no tórax.

Mesmo ferido, o rapaz conseguiu relatar que o autor dos disparos seria um homem conhecido como “Preto”, que estaria acompanhado de outros dois suspeitos. O principal suspeito foi identificado posteriormente.

O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal José Maria Marques Domingues. Devido à gravidade, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar realizou buscas em locais onde o suspeito poderia estar, incluindo um ponto próximo à rodoviária e a residência dele, com autorização da esposa, mas ninguém foi encontrado.

O caso é investigado como tentativa de homicídio, e a perícia foi acionada para levantar informações sobre o crime.
 

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