Vídeo: Homem usa máscara para furtar cachorro da ex e acaba preso em SP

A perseguição constante e as ameaças de um homem de 29 anos contra a ex-namorada, de 34, terminaram em um caso inusitado e grave na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi preso após furtar o cachorro da mulher para tentar forçá-la a retirar denúncias feitas contra ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima já havia procurado a polícia anteriormente e conseguido uma medida protetiva, justamente por conta do comportamento insistente e intimidador do ex-companheiro. Mesmo assim, ele continuou se aproximando e tentando contato.

Na tarde de quinta-feira (16), ele foi até um pet shop usando uma máscara realista e peruca para não ser reconhecido. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele entra no local e consegue levar o cachorro da ex.

A polícia localizou o suspeito e encontrou tanto a máscara quanto o animal com ele. O cachorro estava bem e foi devolvido à tutora.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, perseguição e coação na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Oeste.



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