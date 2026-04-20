Jovem é agredido a pauladas após discutir em conveniência na Capital

Jovem, de 22 anos, foi agredido com várias pauladas no final da noite deste domingo, dia 19, após se envolver em uma discussão com outros homens em uma conveniência, na região do Santa Luzia, em Campo Grande.

Ele foi atingido por três golpes com pedaços de madeira na cabeça, sendo que dois deles, foram desferidos enquanto a vítima já estava caída após receber o primeiro golpe.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que discutiu com um grupo de homens e, em seguida, foi agredido na cabeça por um dos indivíduos.

Ainda conforme o registro, ele não soube identificar os agressores. O jovem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

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