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Bosque dos Ipês promove ação gratuita para orientar declaração do IR

O atendimento será no sábado (25) e também servirá para regularização de CPF

20 abril 2026 - 11h33Sarah Chaves, com assessoria
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, oferece atendimento gratuito no sábado (25), para ajudar contribuintes na declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025). A ação acontece das 10h às 14h e é voltada principalmente para pessoas de baixa renda e microempreendedores individuais (MEI).

Durante o atendimento, o público poderá tirar dúvidas sobre as regras da declaração e receber orientação individual para preencher os dados corretamente. Também será possível fazer a declaração no modelo simplificado, indicada para quem teve renda de até R$ 50 mil ou realizou venda de imóvel.

Além disso, a ação inclui serviços de regularização de CPF, com consulta de pendências e orientações para deixar a situação em dia, e apoio na entrega da Declaração Anual do MEI. A proposta é facilitar a vida de quem precisa cumprir a obrigação, mas encontra dificuldade no processo.

A iniciativa segue as diretrizes do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) e busca ampliar o acesso a serviços essenciais para a população.

O shopping fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, no bairro Novos Estados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3004-5555 ou no site bosquedosipes.com.
 

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