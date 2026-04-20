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Policial Militar de folga salva moradores de incêndio em Amambai

Junto com vizinhos, o Cabo auxiliou no combate inicial às chamas com o uso de baldes e mangueiras até a chegada dos bombeiros

20 abril 2026 - 13h13Sarah Chaves
Foto: Reprodução/Folha de DouradosFoto: Reprodução/Folha de Dourados  

A ação rápida de um policial militar a paisana ajudou a evitar que um incêndio em residência deixasse vítimas em Amambai.

Segundo informações da Folha de Dourados, o militar passava pela rua quando viu a fumaça saindo de um imóvel. Sem proteção ou equipamentos, o Cabo PM Messias DUTRA Chaparro entrou na casa e retirou o morador que tinha mobilidade reduzida e a mãe, uma idosa.

O policial também teve a iniciativa de desligar a energia elétrica da residência, incluindo o sistema de placas solares, reduzindo os riscos de explosões e agravamento do incêndio. 

De acordo com informações apuradas no local, o incêndio teria começado possivelmente na região do telhado, onde há placas solares, e se espalhou rapidamente pela estrutura da casa, atingindo forro, cozinha e quartos.

O Cabo, com ajuda dos vizinhos, ainda auxiliou na retirada de veículos da garagem e móveis da família, e no combate inicial às chamas com o uso de baldes e mangueiras, até a chegada do Corpo de Bombeiros que conseguiu controlar as chamas, evitando que o incêndio atingisse imóveis vizinhos. 

Apesar dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido.

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