Dut's detalha como pedir reembolso de show cancelado de Thiaguinho

O show do cantor Thiaguinho, que seria realizado nesta segunda-feira (20), no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande, foi cancelado após fortes chuvas atingirem a capital e outras regiões de Mato Grosso do Sul no último domingo (19). A decisão foi tomada após avaliação técnica realizada por profissionais da área, a pedido da Dut’s Entretenimento.

Em nota, a organização informou que os clientes que adquiriram ingressos poderão solicitar reembolso imediato por meio do canal de compra, seja online, pelo e-mail [email protected], ou presencialmente, no caso de compras físicas.

De acordo com a organização, as chuvas comprometeram significativamente a estrutura de palco, além dos sistemas de som e iluminação e as áreas de camarotes montadas no local do evento. A situação foi considerada incompatível com a realização segura do espetáculo.

A Dut’s Entretenimento lamentou o cancelamento e destacou, em comunicado, que “a segurança e o conforto de nossos clientes são sempre nossa prioridade”.

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