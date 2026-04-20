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Acidente no RJ deixa jovem de Aquidauana em estado grave e família pede ajuda

Marido da vítima não resistiu aos ferimentos e morreu; cadela da família também está internada em estado delicado

20 abril 2026 - 14h47Taynara Menezes

A jovem, Júlia de Lara Prado, de 28 anos, de Aquidauana ficou em estado grave após um acidente com explosão registrado no domingo (19), na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Na tragédia, o marido dela, o 2º sargento do Exército Brasileiro Bredon Teodoro Marinato, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto a cadela da família, Pandora, também ficou ferida e segue internada.

De acordo com o site Princesinha News, Júlia sofreu queimaduras em grande parte do corpo, está entubada e permanece em estado delicado, sem previsão para o término do tratamento. Diante da situação, familiares e amigos iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos e ajudar a custear despesas médicas, hospitalares e deslocamentos, já que a família é de Mato Grosso do Sul.

A mobilização reforça que qualquer valor pode contribuir neste momento. As doações podem ser feitas via PIX, pela chave 08702207133, em nome de Isabela De Lara Prado. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 99184-9608.

O acidente envolveu ao menos 12 veículos e deixou 14 vítimas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência teve início após a explosão de uma carreta que transportava gás liquefeito de petróleo (GLP). O caso segue sob investigação.

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