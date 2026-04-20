Impulsionado por saúde e estética, Dia das Mães deve movimentar R$ 150 milhões na Capital

O Dia das Mães deve movimentar cerca de R$ 150 milhões na economia de Campo Grande, em um cenário marcado por mudança no perfil de consumo e maior busca por produtos ligados à saúde, estética e autocuidado, segundo levantamento da CDL Campo Grande em parceria com o SPC Brasil.

A pesquisa aponta crescimento de 7,5% nas vendas em relação ao ano passado e mostra que o comportamento do consumidor vem se transformando, com maior interesse por itens ligados ao bem-estar e à autoestima.

O estudo ouviu 280 consumidores entre os dias 10 e 15 de abril e identificou a chamada “nova mãe”, com 32% em tratamento de saúde ou controle de obesidade e 24% utilizando suporte medicamentoso. Esse cenário tem provocado uma migração de consumo, reduzindo gastos com alimentação tradicional e ampliando a procura por itens de moda, perfumaria e estética.

Segundo a CDL, essa mudança exige adaptação dos lojistas no mix de produtos e nas estratégias de venda. “Estamos vendo uma mãe em plena transição de hábitos. O lojista que insistir no modelo de ‘fartura’ ou em estoques de tamanhos antigos vai perder venda”, afirma o economista Antônio Silva, analista de mercado da entidade.

Outro ponto de atenção é o nível de endividamento: 71% da população economicamente ativa de Campo Grande está com dívidas, o que reforça a necessidade de cautela na concessão de crédito durante o período.

A expectativa é de ticket médio entre R$ 250 e R$ 300, com maior concentração de compras em moda e vestuário, cosméticos e experiências de presente mais personalizadas.

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