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Economia

Após subsídio, Procon monitora preço do diesel em seis postos das principais saídas da cidade

Levantamento aponta variação de mais de 7% no litro do combustível em Campo Grande mesmo após medidas dos governos federal e estadual

20 abril 2026 - 16h27Taynara Menezes
A maior variação aplica-se ao Diesel S10 nos pagamentos em dinheiro, débito e crédito.A maior variação aplica-se ao Diesel S10 nos pagamentos em dinheiro, débito e crédito.   (Foto: Kleber Clajus)

Após o anúncio de subsídios pelos governos federal e estadual, o Procon Mato Grosso do Sul passou a monitorar os preços do diesel em postos de combustíveis localizados nas principais saídas de Campo Grande.

O levantamento, realizado entre os dias 8 e 10 de abril, avaliou seis estabelecimentos no anel viário da Capital e identificou variações significativas no valor do combustível, mesmo após as medidas de contenção de preços.

A maior diferença foi registrada no Diesel S10, com valores entre R$ 7,09 e R$ 7,59, o que representa variação de 7,05% conforme a forma de pagamento. Já no Diesel S500, a oscilação chegou a 6,44% no pagamento no crédito, com preço médio de R$ 7,20.

As medidas anunciadas preveem subsídios de até R$ 1,20 por litro na importação e R$ 0,80 na produção nacional, além da isenção de PIS/Cofins sobre o biodiesel. Apesar disso, o Procon destaca que os efeitos acabam sendo diluídos ao longo da cadeia de distribuição até chegar ao consumidor final.

Também foram observadas variações no etanol, de 4,66%, e na gasolina, de 3,78% no pagamento no crédito.

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