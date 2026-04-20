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Receita Federal desmente fake news sobre suposta fiscalização de Pix

Órgão afirma que não rastreia transações individuais nem envia notificações com base em movimentação financeira

20 abril 2026 - 18h27Taynara Menezes
Pix Pix   (Bruno Peres/Agência Brasil)

A Receita Federal desmentiu informações que circulam nas redes sociais de que uma vendedora de marmitas teria sido notificada após movimentar R$ 52 mil via Pix em seu CPF. Em nota oficial, o órgão esclarece que não realiza rastreamento de transações individuais nem emite notificações baseadas apenas em movimentações financeiras.

A instituição também afirma que são falsas as alegações sobre supostos sistemas de monitoramento, como “Harpia” e “T-Rex”, citados em mensagens que circulam na internet. Segundo a Receita, essas ferramentas não existem ou não têm qualquer relação com fiscalização de pessoas físicas.

O órgão reforça ainda que movimentação financeira não é sinônimo de renda ou lucro e, por isso, não pode ser usada isoladamente como base para cobrança ou fiscalização. Outro ponto destacado é que a Receita Federal não recebe dados detalhados de transações individuais nem identifica o meio de pagamento utilizado, como Pix, transferência ou depósito.

Segundo a instituição, esse tipo de desinformação pode gerar insegurança na população e contribuir para a disseminação de golpes. A orientação é que informações sobre tributação, fiscalização e uso do Pix sejam sempre verificadas em canais oficiais antes de serem compartilhadas.

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