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Corinthians acerta contratação de Fernando Diniz

Treinador estará no banco de reservas na próxima quinta-feira, data da estreia do Timão na Conmebol Libertadores, contra o Platense, na Argentina

06 abril 2026 - 17h08Gabrielly Gonzalez, com ge
Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians.   (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

Após a demissão de Dorival Júnior, Corinthians acerta a contratação com Fernando Diniz. Em uma negociação relâmpago, a diretoria do Timão e o treinador chegaram a um acordo para que ele ocupe o cargo.

Diniz será apresentado ao elenco no treino da próxima terça-feira e estará no banco de reservas na quinta, data da estreia do Corinthians na Conmebol Libertadores, diante do Platense, na Argentina. O contrato será válido até dezembro de 2026.

No CT Joaquim Grava, Fernando Diniz terá a missão de reconduzir a equipe ao caminho das vitórias e recuperar o bom futebol apresentado nas fases decisivas da Copa do Brasil do ano passado. Atualmente, a principal carência do Corinthians é a criação ofensiva. O time tem apenas cinco gols nos últimos nove jogos, período que coincide com a sequência sem vitórias na temporada que resultou na saída de Dorival Júnior. 

Na temporada, o Timão tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Conmebol Libertadores. A diretoria entende que a atual composição do elenco é qualificada e tem boas peças para brigar por pelo menos mais um título no ano de 2026. 

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