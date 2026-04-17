Fim de semana tem vôlei de praia, futsal e boxe em MS; confira a agenda esportiva

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou a agenda semanal de eventos esportivos que acontecem em diferentes municípios do Estado, reunindo competições de diversas modalidades e movimentando atletas e público regional.

Entre os destaques está o Grande Prêmio de Vôlei de Praia, que será realizado entre os dias 17 e 19 de abril, no Centro de Vida Saudável “Akira Otsubo”, em Brasilândia. A programação começa nesta sexta-feira (17), a partir das 18h, e segue no sábado (18), às 15h, e domingo (19), a partir das 7h .

Outro evento importante é a 1ª etapa do Circuito Escolar de Futsal, que ocorre de 17 a 19 de abril, em Ponta Porã, reunindo estudantes em competições nas quadras da Escola Topo Gigio .

A agenda também inclui a seletiva nacional para o Sul-Americano de Karatê, realizada em Ilhéus (BA), entre os dias 15 e 19 de abril, com participação de atletas sul-mato-grossenses .

No sábado (18), diversas competições acontecem simultaneamente no Estado, como o Campeonato Estadual de Tênis de Mesa, em Dourados; a 7ª Taça Joãozinho Rocha de Futsal, em Maracaju; e a 14ª Copa Lagartixa de Futebol Society, em Bodoquena .

Também no fim de semana, Campo Grande recebe a 1ª etapa da 21ª edição do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe, nos dias 18 e 19 de abril, enquanto Coxim sedia a Remada das Monções, reunindo participantes em percurso pelo Rio Paraguai .

No domingo (19), a programação segue com a 3ª Corrida do Rotary Club de Bonito – Lago Azul, além do Circuito Sesc MTB, em Bela Vista, e do Costelão Solidário, em Batayporã .

Além dos eventos pontuais, seguem em andamento competições como o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A e os Jogos da Melhor Idade, modalidade bocha, realizados em Ponta Porã até o dia 19 de abril.

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