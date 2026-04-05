Flamengo recebe o Santos pela 10ª rodada do Brasileirão

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e também pelo ge, que acompanha todos os lances em tempo real.

O Flamengo entra em campo pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Bragantino na volta da Data Fifa. O resultado gerou cobranças internas, e a equipe carioca tenta reagir para não se afastar do topo da tabela. Atualmente, o time ocupa a sexta colocação, com 14 pontos e um jogo a menos.

Do outro lado, o Santos busca manter o momento de recuperação na competição. O Peixe vem de um empate fora de casa contra o Cruzeiro e de uma vitória sobre o Remo, na Vila Belmiro.

Um triunfo no Maracanã pode aproximar a equipe da parte de cima da classificação e dar mais confiança na sequência do Brasileirão.

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