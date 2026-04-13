Jogos da Melhor Idade começam amanhã com 218 atletas em Ponta Porã

Os Jogos da Melhor Idade começam nesta segunda-feira (14), em Ponta Porã, com a participação de 218 atletas idosos de 25 municípios de Mato Grosso do Sul. A competição segue até o dia 19 de abril.

Os participantes disputam a modalidade de bocha e estão divididos em três categorias: A (60 a 67 anos), B (68 a 77 anos) e C (acima de 78 anos).

Entre os municípios confirmados estão Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Aquidauana, Maracaju e Ponta Porã.

A cerimônia de abertura será realizada às 19h, no CTG (Centro de Tradições Gaúchas), localizado na MS-164, KM 10, saída para Antônio João.

As disputas também acontecem no Itapema Iate Clube.

O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre pessoas idosas, promovendo saúde, convivência e qualidade de vida.

Locais das competições

Bocha

Local 1 - CTG - Centro de Tradições Gaúchas - Endereço: Rodovia MS 164 KM 10 saída para Antônio João.

Local 2 - Itapema Iate Clube - Endereço: Rua Ceará, 388 Bairro Mooca.

Cerimônia de abertura

Data: 14 de abril de 2026

Horário: 19h

Local: CTG - Centro de Tradições Gaúchas

Endereço: Rodovia MS 164 - KM10 saída para Antônio João.

Ponta Porã / MS

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