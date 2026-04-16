Funsat oferta vagas para operador de caixa, repositor e atendente nesta quinta (16)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.465 vagas de emprego nesta quinta-feira (16), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 112 funções diferentes e incluem opções para candidatos com e sem experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e temporárias.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (367), auxiliar de limpeza (151), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (50) e auxiliar operacional de logística (50). Também há oportunidades para ajudante de carga e descarga (47), auxiliar de cozinha (42), atendente de padaria (33) e repositor em supermercados (35).

Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência, são 1.051 vagas em 52 funções, com destaque para operador de caixa (365), auxiliar de limpeza (112), auxiliar de padeiro (71) e atendente de lojas e mercados (62).

Há ainda 8 vagas destinadas ao público PCD e 11 oportunidades temporárias, incluindo funções como garçom e cozinheiro.

O atendimento na Funsat ocorre das 7h às 16h. Os interessados devem procurar a agência com documentos pessoais e carteira de trabalho para cadastro e encaminhamento às vagas.

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