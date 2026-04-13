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Oficinas gratuitas de café, drones e oratória serão oferecidas na Expogrande; confira

Atividades acontecem nos dias 16 e 17 de abril e incluem gastronomia, tecnologia e comunicação

13 abril 2026 - 16h12Taynara Menezes

O Senar/MS vai promover oficinas gratuitas durante a Expogrande, nos dias 16 e 17 de abril, com atividades voltadas à gastronomia, tecnologia e comunicação. A programação inclui oficina de bebidas à base de café, com técnicas de preparo de bebidas quentes e geladas tendo o café como protagonista.

Também será realizada uma oficina gratuita de drones, com noções básicas de operação, pilotagem, comandos e aplicações no meio rural, como monitoramento e apoio à gestão de atividades agropecuárias.

Na área de comunicação, a oficina “Oratória na Prática”, da Famasul Jovem, vai trabalhar postura, fala, improviso e técnicas de apresentação. A atividade é voltada para maiores de 14 anos.

As oficinas são abertas ao público e gratuitas. Para participar, basta comparecer ao estande do Senar/MS nos horários programados. A atividade já teve boa aceitação em edições anteriores.

Programação

16/04 (Quinta-feira)
09h às 11h – Oficina de bebidas à base de café
14h às 16h – Oficina de bebidas à base de café
18h30 às 20h – Oficina Famasul Jovem: “Destrave sua Comunicação: oratória na prática”

17/04 (Sexta-feira)
09h às 11h – Oficina de bebidas à base de café
11h às 13h – Oficina de drones: conhecendo a tecnologia

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