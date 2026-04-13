Funtrab: Mais de 2,7 mil vagas estão abertas em 35 cidades de MS

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 2.733 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (13), distribuídas em 35 municípios e 352 ocupações diferentes em todo o Estado.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão Auxiliar de linha de produção (342), Ajudante de obras (142), Motorista de ônibus rodoviário (141), Pedreiro (100) e Operador de caixa (70). Também há vagas para Auxiliar de limpeza (63), Alimentador de linha de produção (62), Operador de processo de produção (57) e Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (54).

Outras funções com destaque incluem Servente de obras (50), Costureiro na confecção em série (45), Auxiliar de operação (40), Motorista de caminhão (40) e Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (39).

No interior, Chapadão do Sul lidera com 383 vagas, seguido por Inocência (336), Dourados (299) e Campo Grande (257). Sidrolândia (197), Naviraí (143) e Três Lagoas (100) também aparecem entre os municípios com maior oferta.

Os interessados devem procurar uma unidade da Funtrab com documentos pessoais e Carteira de Trabalho para realizar o cadastro e concorrer às vagas disponíveis.



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