Mais de 1,4 mil vagas estão abertas na Funsat

A Funsat está com 1.438 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (15), em Campo Grande, com oportunidades distribuídas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. A maior parte das vagas está concentrada nos setores de comércio, serviços e operacional.

Um dos destaques do dia é o processo seletivo realizado em parceria com a empresa Produserv, das 08h às 12h, com 40 vagas para serviços de limpeza e contratação imediata.

Entre as funções com mais ofertas estão operador de caixa (367 vagas), auxiliar de limpeza (151 vagas), auxiliar operacional de logística (50 vagas), repositor de mercadorias (50 vagas) e ajudante de carga e descarga (47 vagas). Também há demanda para auxiliar de cozinha (42 vagas), atendente de padaria (33 vagas) e auxiliar de padeiro (71 vagas).

Para quem ainda não tem experiência, são 1.026 vagas disponíveis em 51 funções. Entre elas, operador de caixa (365 vagas), auxiliar de limpeza (113 vagas), atendente de lojas e mercados (62 vagas), repositor de mercadorias (50 vagas) e auxiliar de padeiro (71 vagas).

As vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) somam 8 oportunidades, distribuídas entre cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador e porteiro. Já as vagas temporárias são 11, incluindo funções de garçom e cozinheiro.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde também é possível acompanhar as vagas disponíveis, contratos e informações sobre o seguro-desemprego.

O atendimento presencial é feito na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h, em dias úteis. Também há atendimento no polo das Moreninhas, até as 13h.

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