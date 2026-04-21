Abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas em Campo Grande

Estão abertas a partir desta terça-feira (21) as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas, etapa Horto Florestal, que será realizado no dia 17 de maio, em Campo Grande. A largada está prevista para as 7h, em frente ao Senac Hub Academy.

A etapa integra a programação da Semana S e faz parte das comemorações pelos 80 anos do Sesc, com foco em esporte, saúde e participação coletiva.

O evento contará com percursos acessíveis para diferentes níveis de participantes, com caminhada de 3 km e corrida de 5 km.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.kmaisclube.com.br/. Comerciários com credencial do Sesc válida têm 10% de desconto na inscrição.

Além da inscrição, os participantes deverão doar 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada dos kits. As doações serão destinadas a instituições sociais atendidas pelo programa Sesc Mesa Brasil.

A prova é aberta a todos os públicos e contará com premiação para os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, tanto no geral quanto entre comerciários do Sesc. Também haverá troféus por faixa etária, com categorias até 70 anos e acima dessa idade.

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