"Domingo" na terça? Parques e praças se tornam opção de lazer no feriado de Tiradentes

Tem um “domingo” na terça? Durante o feriado de Tiradentes, Campo Grande entra em um ritmo mais calmo, e são os espaços públicos que ajudam a dar o tom desse descanso fora do comum no meio da semana.

Com parques e praças abertos diariamente, das 6h às 21h, moradores e visitantes encontram nesses locais uma alternativa acessível para aproveitar o tempo livre sem precisar sair da cidade. A tranquilidade típica dos domingos parece se repetir, com famílias, crianças e praticantes de atividades físicas ocupando os espaços ao longo do dia.

Entre os pontos mais procurados estão o Parque Elias Gadia, o Parque Ayrton Senna, a Praça Belmar Fidalgo e o Parque Jacques da Luz, que reúnem diferentes perfis de público e se consolidam como destinos de lazer ao ar livre.

A orientação é que a população utilize os espaços com responsabilidade, respeitando as regras de convivência e contribuindo para a preservação desses ambientes públicos.

Veja a lista completa de parques e praças clicando aqui.

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