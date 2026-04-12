Domingo tem ação beneficente, teatro, feiras e Expogrande na Capital

Eventos acontecem em diversos pontos da cidade, pra todos os gostos e idades.

12 abril 2026 - 09h45Taynara Menezes

DOMINGO

Churrasco Tropeiros da Querência – Evento reúne público para mais uma edição de churrasco, com apresentação do grupo Pé de Cedro.

Hora: 11h

Local: Vilas Boas

Entrada: R$ 75

Costelão Fogo de Chão do Cotolengo – Evento beneficente celebra os 30 anos da instituição, com missa pela manhã e almoço na sequência

Hora: 09h

Local: Cotolengo Sul-Mato-Grossense

Entrada: a partir de R$ 50

Exqueça Tudo” – Festa de domingo aposta em pagode e axé com a banda Koisabamba, além de set da DJ Ruivinha.

Hora: 16h

Local: Guanandi

Entrada: consultar na portaria

Pinóquio da Arte Boa Nova – Espetáculo inspirado no clássico infantil acompanha a trajetória do menino de madeira em uma montagem voltada para todas as idades

Hora: 18h

Local: Teatro Allan Kardec

Entrada: a partir de R$ 35

Feira Mixturô – Evento reúne expositores com artesanato, gastronomia e moda criativa, além de apresentações culturais.

Hora: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe

Entrada: gratuita

Expogrande 2026 – A 86ª edição conta com exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões ao longo da programação.

Horário: a partir das 8h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: R$ 20 a partir das 14h nas sextas e sábados; gratuita nos demais dias

