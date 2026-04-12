Domingo tem ação beneficente, teatro, feiras e Expogrande na Capital

DOMINGO
Churrasco Tropeiros da Querência – Evento reúne público para mais uma edição de churrasco, com apresentação do grupo Pé de Cedro.
Hora: 11h
Local: Vilas Boas
Entrada: R$ 75
9º Costelão Fogo de Chão do Cotolengo – Evento beneficente celebra os 30 anos da instituição, com missa pela manhã e almoço na sequência
Hora: 09h
Local: Cotolengo Sul-Mato-Grossense
Entrada: a partir de R$ 50
“Exqueça Tudo” – Festa de domingo aposta em pagode e axé com a banda Koisabamba, além de set da DJ Ruivinha.
Hora: 16h
Local: Guanandi
Entrada: consultar na portaria
Pinóquio da Arte Boa Nova – Espetáculo inspirado no clássico infantil acompanha a trajetória do menino de madeira em uma montagem voltada para todas as idades
Hora: 18h
Local: Teatro Allan Kardec
Entrada: a partir de R$ 35
Feira Mixturô – Evento reúne expositores com artesanato, gastronomia e moda criativa, além de apresentações culturais.
Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe
Entrada: gratuita
Expogrande 2026 – A 86ª edição conta com exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões ao longo da programação.
Horário: a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: R$ 20 a partir das 14h nas sextas e sábados; gratuita nos demais dias