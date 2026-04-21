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Idoso desaparece após briga em bar e família pede ajuda para encontrá-lo em Campo Grande

Naldino Pereira dos Santos foi visto pela última vez em 14 de abril; ele saiu de casa sem documentos e não foi mais localizado

21 abril 2026 - 15h49Taynara Menezes

A família de Naldino Pereira dos Santos, de 65 anos, procura por informações sobre o paradeiro do idoso, desaparecido em Campo Grande. Ele foi visto pela última vez no dia 14 de abril e, desde então, não fez mais contato.

Segundo a filha, Vanessa Cristina dos Santos, o pai é dependente de álcool, mas estava em situação estável e vinha trabalhando como servente de pedreiro.

A família informou que, no dia 11 de abril, ele teria sido visto em um bar próximo ao trabalho e se envolvido em uma briga com pessoas não identificadas.

Já no dia 14, Naldino esteve na casa da companheira, onde deixou alguns pertences e disse que precisaria sair do imóvel onde morava por causa de aluguel atrasado. Esse foi o último contato com a família.

De acordo com o relato, ele saiu apenas com a roupa do corpo e não levou documentos nem telefone celular.

Informações podem ser repassadas à família pelo telefone (67) 99260-4726.

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