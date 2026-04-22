Menu
Menu Busca quarta, 22 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem é esfaqueado e dá várias versões envolvendo companheira na Capital

Ele apresentou duas versões diferentes, mas em todas elas, a agressora seria sua companheira, ou ex-mulher

22 abril 2026 - 16h11Vinicius Costa
Jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativaJovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa   (Luiz Vinicius)

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira, dia 22, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ele apresentou duas versões diferentes, mas em todas elas, a agressora seria sua companheira.

Ele foi atingido com uma facada na região das costas. Inicialmente, ele relatou aos policiais que estava em casa quando teria sido atacado pela companheira, após uma discussão envolvendo suposto furto de dinheiro e uso de drogas.

Mas, conforme o boletim de ocorrência, optou por não prestar novos esclarecimentos. Questionado novamente sobre os fatos, relatou que a então ex-companheira - e não mais companheira - teria descoberto que ele estava com outra mulher.

Ainda conforme o registro, um policial penal que passava pelo local afirmou ter visto a mulher perseguindo o homem armada com uma faca e depois entraram em vias de fato. A suspeita teria fugido após a briga, deixando a faca em um gramado.

A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi encaminhado para a delegacia e registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Criança chega desacordada à base da GCM após afogamento e é salva por agentes na Capital
Bolsa foi recuperada pela Polícia Civil
Polícia
Bolsa de quase R$ 800 furtada de loja de shopping é recuperada
Aeronave passou por debaixo da ponte
Polícia
Polícia investiga manobra de avião sob ponte da Rota Bioceânica
Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Condenado por estupro, idoso é preso saindo de casa em Campo Grande
Casaco em que o bebê estava enrolado
Polícia
Jovem procura a polícia e pode ser pai de bebê encontrado em lixeira em MS
Arma escondida na casa do autor
Polícia
Suspeito de entregar drogas em condomínio é preso com arma em Campo Grande
Operação aconteceu em Campo Grande e Ponta Porã
Polícia
Operação da PF mira esquema de ocultação de patrimônio em MS
Advogada Camila Cavalcante Bastos - Foto: Arquivo
Geral
Ex-vice-presidente da OAB-MS fica fora de indiciamento em relatório da Operação Ultima Ratio
Carros e produtos foram apreendidos
Polícia
Fiscalização apreende carros carregados com produtos ilegais em Ponta Porã
Casaco estava com manchas de sangue
Polícia
Bebê encontrado morto em lixeira estava com cordão umbilical em Ponta Porã

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC