Jovem é esfaqueado e dá várias versões envolvendo companheira na Capital

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira, dia 22, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ele apresentou duas versões diferentes, mas em todas elas, a agressora seria sua companheira.

Ele foi atingido com uma facada na região das costas. Inicialmente, ele relatou aos policiais que estava em casa quando teria sido atacado pela companheira, após uma discussão envolvendo suposto furto de dinheiro e uso de drogas.

Mas, conforme o boletim de ocorrência, optou por não prestar novos esclarecimentos. Questionado novamente sobre os fatos, relatou que a então ex-companheira - e não mais companheira - teria descoberto que ele estava com outra mulher.

Ainda conforme o registro, um policial penal que passava pelo local afirmou ter visto a mulher perseguindo o homem armada com uma faca e depois entraram em vias de fato. A suspeita teria fugido após a briga, deixando a faca em um gramado.

A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi encaminhado para a delegacia e registrado como lesão corporal dolosa.

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