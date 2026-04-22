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'Feriadão de Tiradentes' encerra com 3 mortes nas rodovias federais de MS

Houve 18 sinistros de trânsito no período, sendo que 9 foram considerados graves

22 abril 2026 - 11h22Vinicius Costa
Rodovias federais tiveram 18 acidentesRodovias federais tiveram 18 acidentes   (Divulgação/PRF)

Pelo menos três pessoas morreram nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre os dias 17 e 21 de abril deste ano, período que compreendeu a operação da Polícia Rodoviária Federal no 'feriadão de Tiradentes'.

No balanço final, a corporação informou que houve 18 sinistros de trânsito no período, sendo que 9 foram considerados graves.

Além das três mortes relatadas, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. A PRF explica que não houve comparação com o ano de 2025, em virtude da diferença de datas no calendário.

Durante a operação, foram flagrados 1.402 casos de excesso de velocidade, 112 pessoas viajavam sem o uso do cinto de segurança e 249 ultrapassagens proibidas foram notificadas. No total, foram lavradas 1.826 autuações.

Nos comandos de fiscalização de alcoolemia, os agentes realizaram 4.249 testes. Desses, 28 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo que cinco acabaram presos.

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