Vídeo: Ladrão age à vontade e leva bateria de caminhão no Aero Rancho

Uma bateria de caminhão foi furtada na noite de ontem (21), na Rua Globo de Ouro, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O veículo, um Cargo 815 baú, estava estacionado próximo a um córrego quando o crime aconteceu.
Segundo a proprietária, Luciana dos Santos, de 33 anos, a família percebeu algo estranho ainda durante a noite, quando a cadela da casa começou a latir sem parar. Mesmo assim, todos acabaram dormindo.
Já na manhã seguinte, o marido dela foi até o caminhão para checar a situação e encontrou o veículo sem a bateria. Pelo sistema de rastreamento, também foi possível ver um alerta indicando violação.
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