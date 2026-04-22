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Polícia afirma que imagens de câmeras teriam sido apagadas após homicídio no Jd. Monumento

Segundo o registro policial, ao tentarem acessar o sistema de monitoramento, investigadores do GOI verificaram que os arquivos de vídeo não estavam disponíveis

22 abril 2026 - 10h35Vinícius Santos
Polícia esteve no local - Foto: WhatsApp / JD1Polícia esteve no local - Foto: WhatsApp / JD1  

Imagens de câmeras de segurança que poderiam ter registrado o assassinato a tiros de Augusto Diego Chamorro Cavalcante, de 31 anos, na rua Osvaldo Aranha, no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande, teriam sido “deliberadamente apagadas”, conforme consta em boletim de ocorrência.

O atentado ocorreu na tarde de terça-feira (21) e mobilizou forças policiais. A vítima foi atingida por ao menos três disparos de arma de fogo, com estojos de calibre 9mm encontrados no local. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento médico.

Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram na cena do crime para coleta de evidências. Segundo registro policial, o local funcionaria como um salão de festas, contíguo a uma conveniência. Ainda conforme informações de populares, o espaço também seria utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes.

Durante a verificação, os policiais constataram a existência de ao menos três câmeras de monitoramento. Ao acessarem o sistema, os investigadores relataram que, aparentemente, as imagens haviam sido apagadas.

No local, uma mulher foi ouvida inicialmente e afirmou ser apenas locatária do espaço para a realização de um evento, indicando outra pessoa como suposta proprietária do imóvel. 

Após novos levantamentos e questionamentos, ela teria informado que o estabelecimento seria arrendado pelo marido, que, segundo ela, fugiu do local na garupa de uma motoneta Honda Biz após o atentado, sem informar os motivos da evasão.

Durante os trabalhos, uma equipe da Polícia Científica realizou perícia e localizou três estojos de munição calibre 9mm, que foram apreendidos pela autoridade policial. Também foi recolhido o celular pertencente ao homem que deixou o local na motocicleta.

Uma testemunha relatou aos investigadores que dois indivíduos chegaram ao endereço em uma motocicleta, aparentemente uma Honda/CG, ambos usando capacetes. Segundo o depoimento, o passageiro sacou uma arma de fogo, tipo pistola, tentou disparar, mas a arma falhou inicialmente. 

Após novas tentativas, ele efetuou o primeiro disparo, atingindo a vítima, que ainda entrou em luta corporal com o autor, fazendo com que a arma caísse ao chão. Em seguida, o suspeito teria recuperado o armamento e efetuado ao menos mais dois disparos.

O caso segue sob investigação.

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