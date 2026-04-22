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Bebê encontrado morto em lixeira estava com cordão umbilical em Ponta Porã

Recém-nascido estava enrolado em casaco e reforça hipótese de abandono após o nascimento

22 abril 2026 - 12h11Vinicius Costa
Casaco estava com manchas de sangueCasaco estava com manchas de sangue   (Ponta Porã News)

O bebê encontrado morto dentro de uma lixeira em Ponta Porã, na madrugada desta terça-feira, dia 21, ainda estava com o cordão umbilical, conforme informou o delegado responsável pelo caso. A informação reforça a suspeita de que a criança tenha sido abandonada logo após o nascimento.

De acordo com a investigação, o recém-nascido, do sexo masculino, foi localizado por trabalhadores da coleta de lixo na rua Vasco da Gama, que acionaram a polícia após encontrarem o corpo dentro do recipiente, no bairro Jardim Primavera.

Segundo o site Ponta Porã News, a criança estava enrolada em um casaco com manchas de sangue, e equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local para levantar informações que possam ajudar a identificar o responsável pelo abandono.

Segundo o delegado, imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas na tentativa de identificar quem deixou o corpo na lixeira. O material recolhido também passará por perícia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames devem apontar a causa da morte. O caso foi registrado como infanticídio e segue sob investigação.

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