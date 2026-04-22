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Portaria libera nomeação de aprovados no Concurso Nacional Unificado

Entre os órgãos contemplados está o INSS, que terá 300 novos servidores

22 abril 2026 - 13h36Sarah Chaves
Foto: Rovena Rosa/Agência BrasilFoto: Rovena Rosa/Agência Brasil  

O governo federal autorizou a nomeação de 3.147 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado para órgãos e instituições da administração pública. A medida foi publicada nesta terça-feira (22) no Diário Oficial da União. 

As vagas serão distribuídas entre diferentes áreas, como agências reguladoras, ministérios, Forças Armadas, fundações e institutos federais. Entre os órgãos contemplados estão o INSS, que terá 300 novos servidores, e o próprio Ministério da Gestão, com 1.250 vagas. Também há oportunidades para áreas como saúde, tecnologia, engenharia, comunicação e pesquisa.

De acordo com a portaria, as nomeações dependem da existência de vagas disponíveis e da confirmação de recursos no orçamento. Cada órgão será responsável por conduzir os procedimentos necessários, como a publicação de editais e a convocação dos aprovados.

A medida faz parte da estratégia do governo para reforçar o quadro de servidores e melhorar a prestação de serviços públicos em diferentes áreas.

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