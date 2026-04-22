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Ex-vice-presidente da OAB-MS fica fora de indiciamento em relatório da Operação Ultima Ratio

Advogada deixou o cargo à época em respeito à instituição; no entanto, a Ordem dos Advogados não se manifestou sobre o desfecho da investigação, que não envolveu Camila Bastos

22 abril 2026 - 12h39Vinícius Santos
Advogada Camila Cavalcante Bastos - Foto: ArquivoAdvogada Camila Cavalcante Bastos - Foto: Arquivo   (Foto: Arquivo)

A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito da Operação Ultima Ratio, que investiga um suposto esquema de venda de sentenças envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A operação foi deflagrada em 24 de outubro de 2024 e teve como alvo endereços e nomes de advogados e magistrados.

Conforme dados do relatório final, a advogada Camila Cavalcante Bastos — que à época da deflagração da operação, ocupava o cargo de vice-presidente da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul) — não foi indiciada no documento policial.

Na fase inicial da investigação, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência e no escritório da advogada. Após a operação, Camila pediu afastamento do cargo na OAB-MS, justificando a decisão como sendo “em respeito à instituição e para o pleno exercício da ampla defesa e contraditório”.

Na época, a advogada se manifestou afirmando, “Antes de qualquer coisa é importante deixar claro que meu nome foi citado na decisão apenas como ‘alvo de busca’ para fins de esclarecimento de fatos. Eu não sou investigada, não estou indiciada, tampouco fui denunciada.”

Em outra declaração ao JD1, Camila reforçou sua posição sobre o caso,  “Eu tenho plena convicção na moralidade e na integridade das minhas ações como mulher, advogada e representante de classe. Estou comprometida em colaborar totalmente com a investigação e em esclarecer todos os fatos, respeitando sempre o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”

Ela ainda completou,  “Sou advogada há quase 12 anos, e desde então o amor pela advocacia me fez trabalhar pela minha classe, e assim pretendo continuar fazendo, sempre com responsabilidade e respeito à minha Instituição”, finaliza.

Posicionamento da OAB-MS

A OAB-MS ainda não divulgou manifestação sobre a conclusão da investigação da Polícia Federal no âmbito da Operação Ultima Ratio. O inquérito foi encerrado, após pouco mais de 1 ano e 5 meses desde a deflagração da operação, sem apontar indiciamento da ex-vice-presidente da instituição, Camila Cavalcante Bastos.

A advogada segue regularmente inscrita nos quadros da Ordem. Procurada pelo JD1, a entidade não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para eventual posicionamento.

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