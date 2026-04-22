Com início em maio, inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica seguem abertas

Atividades serão realizadas no Parque Ayrton Senna e são voltadas para meninas de 5 a 12 anos

22 abril 2026 - 17h10Taynara Menezes

Com aulas previstas para começar em maio, seguem abertas as inscrições para ginástica rítmica gratuita em Campo Grande. O novo polo funciona no Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no local, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, ao longo de abril. A iniciativa é da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e amplia o atendimento da modalidade na Capital, que já conta com cerca de 150 alunas.

Voltadas para meninas de 5 a 12 anos, as aulas trabalham coordenação, postura e disciplina por meio de exercícios com aparelhos como fitas, bolas e arcos. Além do desenvolvimento físico, a prática também contribui para aspectos sociais, como autoestima, respeito e trabalho em equipe.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67) 99645-2026.

