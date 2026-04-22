Com início em maio, inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica seguem abertas

Com aulas previstas para começar em maio, seguem abertas as inscrições para ginástica rítmica gratuita em Campo Grande. O novo polo funciona no Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho.
As inscrições devem ser feitas presencialmente no local, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, ao longo de abril. A iniciativa é da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e amplia o atendimento da modalidade na Capital, que já conta com cerca de 150 alunas.
Voltadas para meninas de 5 a 12 anos, as aulas trabalham coordenação, postura e disciplina por meio de exercícios com aparelhos como fitas, bolas e arcos. Além do desenvolvimento físico, a prática também contribui para aspectos sociais, como autoestima, respeito e trabalho em equipe.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67) 99645-2026.