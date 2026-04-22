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Acidentes caem 45% na BR-163 durante Operação Tiradentes no estado

Feriado registrou redução de feridos e reforço de equipes ao longo dos 845 km da rodovia em Mato Grosso do Sul

22 abril 2026 - 18h12Taynara Menezes
BR-163 BR-163   (Foto: Rachid Waqued)

A Operação Tiradentes 2026 registrou queda de 45% no número de acidentes na BR-163 em Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado. Foram 17 ocorrências neste ano, contra 31 no mesmo período de 2025.

O número de feridos também teve redução significativa, passando de 19 para 8, queda de 58%. Já os óbitos permaneceram estáveis, com um registro em cada período. Mesmo com fluxo estimado em 306 mil veículos, a rodovia contou com operação reforçada ao longo dos 845 quilômetros, com monitoramento 24 horas e equipes posicionadas em pontos estratégicos.

A concessionária Motiva Pantanal mobilizou mais de 80 viaturas, entre ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção, além de manter atendimento ao usuário durante todo o período.

Segundo o gerente de operações, Fábio Oliveira, os resultados refletem o trabalho integrado das equipes e o comportamento dos motoristas. “A redução nos índices de acidentes e feridos mostra a eficiência do reforço operacional e das ações de resposta rápida”, afirmou.

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