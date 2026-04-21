Polícia Federal encontra tonelada de droga em imóvel em Ponta Porã

A Polícia Federal apreendeu cerca de uma tonelada de maconha em Ponta Porã, em uma ação que reforça o combate ao tráfico na região de fronteira com o Paraguai. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 17, mas só foi divulgado nesta segunda-feira, dia 20.

A droga foi localizada em um imóvel desabitado após denúncia anônima sobre movimentação suspeita no local. Equipes da PF foram até o endereço indicado e confirmaram que o espaço era utilizado como depósito de entorpecentes.

Segundo a corporação, o imóvel ficava em uma área isolada, sem sinais de ocupação, o que facilitava o armazenamento da carga ilícita. Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos indícios que levaram à descoberta da droga.

Toda a maconha foi apreendida e encaminhada pelas autoridades. Apesar da grande quantidade encontrada, ninguém foi preso durante a operação.

O caso segue em investigação, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo armazenamento e pela logística do entorpecente na região de fronteira, frequentemente utilizada como rota do tráfico internacional.

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