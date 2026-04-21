Inscrições para Clube de Ciências do Bioparque Pantanal seguem abertas até 30 de abril

Estudantes interessados em participar da quarta edição do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal têm até o dia 30 de abril para se inscrever. O processo é feito exclusivamente pela internet e contempla alunos do ensino fundamental II e do ensino médio, de instituições públicas e privadas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, o programa disponibiliza 16 vagas, divididas em três modalidades. Uma delas é voltada à continuidade ou apresentação de novos projetos por escolas já parceiras, com quatro vagas. Outra opção é para participação em projetos institucionais desenvolvidos pelo próprio Bioparque, com duas vagas. Já o ingresso regular, destinado a novas escolas, oferece dez vagas.

As propostas devem ser elaboradas por grupos de três a cinco estudantes, sempre acompanhados por um professor orientador, e encaminhadas por meio de formulário eletrônico. A seleção será realizada pelo Núcleo de Educação Ambiental do Bioparque.

Com duração de seis meses, o Clube de Ciências prevê que os participantes desenvolvam projetos que resultem em um produto final. As iniciativas podem abordar temas como sustentabilidade, inovação, educação e desenvolvimento.

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