IFMS abre 15 vagas para cursinho gratuito em Campo Grande

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com 15 vagas disponíveis, em Campo Grande, para o Partiu IF, cursinho preparatório gratuito para ingresso na instituição. As vagas são para a turma do período matutino da Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, no Jardim Canguru.

Para fazer o Partiu IF, o estudante deve estar matriculado no 9º ano de escola pública e ter feito todo o ensino fundamental na rede pública. Outra regra é ter, no máximo, 17 anos até a data da matrícula.

Os interessados devem se inscrever em formulário eletrônico até o dia 30 de maio. A inscrição é gratuita.

Além de informar os dados pessoais no formulário, é preciso anexar, em PDF único, os seguintes documentos:

fotocópias do RG (frente e verso) e/ou certidão de nascimento e do CPF;

comprovante de residência; e

declaração de matrícula em escola pública assinada e carimbada pela instituição, com o turno e o ano em que o aluno está matriculado, e que o candidato cursou todos os anos do ensino fundamental em escola pública.

Outros municípios - Estudantes de Aquidauana, Corumbá, Dourados, Jardim, Ladário e Três Lagoas também podem preencher o formulário eletrônico para manifestar interesse em ocupar uma vaga do Partiu IF.

Nesses municípios, serão criadas listas de espera. Em caso de desistência, estudantes cadastrados que atendam aos requisitos serão convocados. Por isso, é importante preencher todos os campos do formulário, bem como anexar os documentos solicitados.

Partiu IF - É um programa do Ministério da Educação (MEC) que busca preparar estudantes em situação de vulnerabilidade social para ingresso na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, da qual o IFMS faz parte. O cursinho gratuito prepara estudantes para ingresso em cursos técnicos integrados, nos quais o ensino médio e o curso técnico são feitos ao mesmo tempo.

Com carga horária total de 320 horas, o Partiu IF será ofertado entre abril e novembro deste ano. Os matriculados terão aulas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares. Os estudantes que mantiverem frequência mínima de 75% receberão um auxílio financeiro de R$ 200 mensais durante oito meses.

O edital com as vagas remanescentes (não preenchidas) do Partiu IF está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected].

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